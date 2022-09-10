اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 03:07 ص
أكرم القصاص
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مستشار ترامب السابق: عملاء فدراليون داهموا 35 منزلا لأنصار ترامب

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:00 ص
مستشار ترامب السابق: عملاء فدراليون داهموا 35 منزلا لأنصار ترامب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أعلن مستشار ترامب السابق ستيف بانون، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا يوم الخميس منازل 35 شخصا من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بانون للصحفي تشارلي كيرك في مقابلة نُشرت على حساب الصحفي على "تويتر": "أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي 35 عملية تفتيش لأعضاء رفيعي المستوى في حركة MAGA وأنصار ترامب".

وذكر أن العملاء الأمنيين "قاموا بتكسير الأبواب ودفع الناس" وصادروا العديد من الأشياء والأجهزة أثناء عمليات التفتيش وتصرفوا "بتقنية الغيستابو".

واتهمت النيابة العامة في نيويورك في وقت سابق بانون بلائحة تهم بينها غسل الأموال، والاحتيال. وتم إطلاق سراحه فيما بعد بكفالة.


ترامب

امريكا

الحزب الجمهورى

اف بى اى

الحزب الديمقراطى



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