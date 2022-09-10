اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 04:34 م
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مد فترة التقديم الورقي للطلاب القدامى للمدن الجامعية بالإسكندرية

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:27 م
مد فترة التقديم الورقي للطلاب القدامى للمدن الجامعية بالإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم بالمدينة الجامعية نظراً لتأخر بعض الكليات في ظهور نتائجها لبعض الفرق والأقسام، وتيسيراً على الطلاب القدامى الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية وذلك حتى الخميس 15 سبتمبر الجارى .

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمدينة الجامعية بالإسكندرية قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتبارا من 10 سبتمبر حتى 22 سبتمبر الجارى .

ويقوم الطالب لاستيفاء كافة البيانات والاختام الواردة بطلب الالتحاق دون كشط او تعديل ، كما شددت المدينة الجامعيةعلى ان آيه بيانات غير صحيحة بيتم استبعاد الطالب .كما يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء للتقديم .


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