مدينة إسنا تواصل العمل فى محطة وسيطة لتجميع القمامة ومحطة النمسا للصرف الصحى(صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل خدمات لتجميع القمامة داخلها لخدمة قرى ونجوع مدينة إسنا.

وتفقد رئيس مجلس قروي النمسا، خلال جولته إستمرار العمل بمحطة "النمسا الفرعية 1" للصرف الصحي، والتي يتم تنفيذها بمعرفة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر بالهيئة القومية، وتحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي عن الهيئة القومية، وكذلك ومتابعة استمرار العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



متابعة العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالنمسا



جانب من العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة



تجهيزات مميزة خلال العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالنمسا



العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بإسنا



استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة