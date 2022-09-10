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مدير لينينجراد الروسية عن محطة الضبعة: من أحدث طراز المفاعلات وبقدرة 4800 ميجا

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 ص
مدير لينينجراد الروسية عن محطة الضبعة: من أحدث طراز المفاعلات وبقدرة 4800 ميجا محطة لينينغراد الروسية
روسيا - رحمة رمضان

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قال فلادمير بيرجودا مدير محطة لينينجراد للطاقة النووية التابعة لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية اﻷولى بمنطقى الضبعة بمصر، إن الطاقة النووية أصبحت منافسا قويا للغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الكهرباء خاصة بالدول التى ترتفع بها أسعار الوقود.

وأضاف مدير محطة لينينجراد الروسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة الضبعة النووية فى مصر الذى يتم إنشاؤها بواسطة شركة روساتوم الروسية ستكون بقدرة 4800 ميجا وات من أحدث طراز المفاعلات النووية VVER 1200 من الجيل الثالث الذى يعد اﻷحدث بالعالم.

وأشار مدير المحطة الروسية، أن منطقة الضبعة ستحظى بتنمية اقتصادية هائلة كما هو الحال فى مدينة سوسنوفى بور الذى توجد بها المحطة المماثلة للضبعة وهى محطة لينينغراد، مشيراً إلى أن ادخال الطاقة النووية لها العديد من الفوائد الاقتصادية واﻻجتماعية والصحية نظرا لانها تستخدم فى علاج بعض اﻷمراض.

وتعتبر محطة لينينجراد النووية أكبر محطة روسية من حيث السعة المركبة (القدرة الكهربائية الاسمية) والتى تتجاوز 4300 ميجا وات وهى المحطة المماثلة لمحطة الضبعة التى يجرى إنشاؤها فى مصر، وهى المحطة النووية الوحيدة فى روسيا التى تعمل فيها فى آن واحد مفاعلات منتمية لفئات مختلفة. هكذا تعمل فيها مفاعلات من فئة RBMK-1000 (مفاعل عالى الطاقة ذو قنوات) وكذلك من فئةVVER-1200 (مفاعل الماء المضغوط من الجيل 3+). وتتكون محطة "لينينغراد" النووية من أربع وحدات طاقة، حيث تتجهز الوحدتان الثالثة والرابعة بمفاعلات RBMK-1000، بينما تعمل الوحدتان الخامسة والسادسة على مفاعلات VVER-1200. يبلغ إجمالى الناتج السنوى للوحدات الأربع قرابة 30 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتغطى المحطة أكثر من 55% احتياجات مدينة سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينجراد من الطاقة.

 


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الضبعة

روسيا

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