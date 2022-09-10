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مدبولى: تحديات العالم تفرض على الدول الإفريقية التفكر والتدبر بصورة جماعية

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:13 ص
مدبولى: تحديات العالم تفرض على الدول الإفريقية التفكر والتدبر بصورة جماعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم والتحديات التي يواجها العالم اليوم تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية، لمواجهة تلك التحديات من منظور قانوني ودستوري للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على الاقتصاديات البلدان الإفريقية، حتى تواصل دول القارة جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي والقيام بدورها في حماية مقدرات الشعوب وعدم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق المبدأ الدستوري الاسمي وهو العدالة الاجتماعية. 
 
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "نجاح الاجتماعات الخامسة السابقة وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية لتطوير العمل القضائي المشترك في القارة الإفريقية يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع السادس في تحقيق أهدافه.. ونتطلع مع الشعوب الإفريقية لنجني ثمار اجتماعكم الكريم". 
 
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: "اتمني لكم التوفيق وطيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر".
 

اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم

اجتماع رؤساء المحاكم

المحاكم الدستورية

المحاكم الدستورية الافريقية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

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