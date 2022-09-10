محافظ الجيزة يسلم محل حضارى بروضة السودان لصاحب عربة فول بالدقى

كتبت - مرام محمد

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطن مصطفى شعبان عبد المعبود صاحب عربة الفول المخالفة التى تم رفعها بحى الدقى لإعاقتها حركة المارة، وذلك لتسليمه عقد محل حضارى بمشروع روضة السودان بالدقى ليكون مصدر رزق له لإعانته على الظروف المعيشية بعيدا عن نهر الطريق.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أنه تم إجراء بحث اجتماعى لحالة المواطن للوقوف على سبل تسهيل الظروف المعيشية له، حيث تبين أنه يعول أسرة مكونة من 3 أفراد وأبنائه فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت.

وأشار محافظ الجيزة ، أنه تم التوجيه على الفور بتوفير محل بديل حضارى له وتجهيزه بمستلزمات التشغيل والعمل به بدلاً من الوقوف بالطريق العام بالمخالفة لما يعكسه ذلك من مظهر غير حضارى وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم لتوفير حياه كريمة لهم، مشيراً أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

من جانبه أعرب المواطن مصطفى شعبان عبد المعبود، عن فرحته الغامرة باستجابة محافظ الجيزة وتوفير محل له، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لما فيه صالح المواطنين مؤكدا أن المحل سيساهم فى توفير مقر حضارى له للعمل بعيدا عن نهر الطريق.