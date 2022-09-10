محافظ أسوان: خطة شاملة للتوسع فى التشجير وتنظيف نهر النيل

أسوان - عبد الله صلاح

صرح أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جارى تكثيف الأعمال للتوسع في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالشوارع والطرق الرئيسية ، والأحياء والمناطق السكنية، بجانب تطوير ورفع كفاءة 25 حديقة ومشتل منتشرين داخل مدينة أسوان، ومنها حديقة فريال التاريخية.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن اهتمام المحافظة يرتكز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروعات الخضراء لصالح المواطن الأسوانى من خلال تنفيذ حملة لتنظيف جوانب ومجرى نهر النيل بمشاركة مجتمعية ومدنية وشبابية ، وهى التى توازى مع إطلاق مبادرة التشجير بشكل عام ، وأيضاً "زراعة شجرة لكل طفل بالحضانة" تهدف لتحسين نوعية الحياة ، مع تخفيف المعاناة على المواطنين من إرتفاع درجات الحرارة ، وخاصة فى أماكن الإنتظار والجلوس وذلك استكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر" والتى تم إطلاقها فى منتصف مارس الماضى.

ومن جانبها أوضحت المهندسة صابرين فقير مديرة الحدائق بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جارى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحدائق ومنها حديقة فريال التاريخية والتي تم إنشاؤها فى أسرة " محمد على " فى 15 يونيو عام 1944 حيث كان بها هو قصر " الملا " وتقع على ربوة عالية.

وأشارت، إلى أن الحديقة تقع على مساحة 7 أفدنة تضم أشجار ونباتات نادرة منها خف الجمل ، و البونجامينا ، الجميز ، خيار شمبر ، السنط، تتميز بسحر جمالها، كما لها طابع خاص يميزها عن غيرها بوجود الصخور المنقوشة بالكتابة الهيروغليفية ، وخراطيش الفراعنة مثل رمسيس الثانى وأمنحتب الثالث ، والتي تعبر عن القدرة الإلهية التي جمعت بين جمال النباتات وجمال الصخور والماء في مكان واحد .

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئي والإهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتواكب مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.