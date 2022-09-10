"كنز في محافظتك".. تعرف على تمثال المعبود سوبك مع أمنحتب الثالث

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال المعبود سوبك مع أمنحتب الثالث يُصور هذا التمثال، المصنوع من المرمر، أحد أشهر المعبودات المصرية القديمة وهو سوبك معبود النيل على هيئة تمساح، جالسًا مرتديًا قرص الشمس وتاج بقرون كبش، ويقدم علامة "عنخ" للملك أمنحتب الثالث.

يرجع تاريخ هذا التمثال إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة.