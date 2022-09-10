اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة.. تعرف عليها

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة.. تعرف عليها قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى منها هى مجاهد، وعمارات المحطة الغازية، و السنترال الجديد، و الزراعة، وسوق الباعة، وذلك اليوم السبت من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

 

كما أكد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحى، وذلك غدا الأحد من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 


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