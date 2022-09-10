وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم /السبت/، أن الاجتماع سيبحث أيضا مشاريع قوانين متعلقة بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومشاريع قوانين أخرى حول تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته.



وبحسب البيان، سيبحث الرئيس الجزائري، خلال الاجتماع، مجموعة من العروض وخطط العمل حول تعزيز أمن الطرقات، وحول المنصة الرقمية المخصصة للمستثمرين.



يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع، أسبوعيًا، بصفة دورية، مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل، التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للأفراد.