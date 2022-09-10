عادات خاطئة تفعلها تصيبك بالأمراض.. أبرزها كثرة الجلوس

يقوم العديد من الأشخاص باتباع العديد من العادات اليومية الخاطئة التي تتسبب وتزيد من فرص إصابتك بالأمراض، ولذا يجب التعرض علي العادات الخاطئة التي نقوم بها وتزيد من فرص تعرضك للمرض، وذلك وفقا لموقع “healthline”.
عادات خاطئة تفعلها تصيبك بالأمراض.. أبرزها كثرة الجلوسالسبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 ص
عادات تعرضك للمرض منها كثرة الجلوس
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