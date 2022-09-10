عادات خاطئة تفعلها تصيبك بالأمراض.. أبرزها كثرة الجلوس

فاطمة ياسر

يقوم العديد من الأشخاص باتباع العديد من العادات اليومية الخاطئة التي تتسبب وتزيد من فرص إصابتك بالأمراض، ولذا يجب التعرض علي العادات الخاطئة التي نقوم بها وتزيد من فرص تعرضك للمرض، وذلك وفقا لموقع “healthline”.

- قلة النوم: هل تعلم أن عدم راحلة الجسم واخذ القسط الكافي من النوم يوميا يزيد من فرص الإصابة بضعف الجهاز المناعي، ولذا فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، كما أن قلة النوم تزيد من التعرض بألم في الجسم مستمر، وتقلل من الانتباره والإدراك، وتعرض الشخص للعصبية والقلق والتوتر، ويعرضك للخرف، ويزيد من زيادة الوزن، وأيضا مرض السكر.



- كثرة الجلوس: تعد من الحيل الخاطئة التي يفعلها الكثيرون وخاصة خلال ساعات العمل، ويعد ثرة الجلوس أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، ولذا نصح التقرير بضرورة تعد من الحيل الخاطئة التي يفعلها الكثيرون وخاصة خلال ساعات العمل، ويعد ثرة الجلوس أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، ولذا نصح التقرير بضرورة عدم الجلوس لفترة 6 ساعات متتالية حتي لا تصاب بالمضاعفات، وعليك المشي بعد مرور ساعات قليلة من الجلوس.