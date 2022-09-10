ضبط 1.5 طن أرز وطن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بخصوص تحديد سعر بيع الأرز.

وتشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات التموينية بجميع أنحاء محافظة الغربية أسفرت الحملات عن ضبط المسؤلين عن احد محلات بيع المواد الغذائية جملة وقطاعى بمختلف المراكز لبيعهم شيكارة الأرز الأبيض زنة 25 كيلو بمبلغ يتراوح مابين 390 400و 430 جنية وذلك بعد عمل محاولة شراء بزيارة عن السعر الرسمي كما تم ضبط كميات الارز بما يقارب 1.5 طن أرز معبأ بالشيكارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 1طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء وضبط 4450رغيف بلدى مدعم مرغوف على دقيق أثناء تعبئته وتجهيزه للبيع 5 ارغفة بسعر 10جنيه قبل بيعه فى السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وقامت الحملات بالمرور على الأسواق والتنبة على جميع المحلات والماركاتات الجملة والقطاعى بالالتزام بالسعر الرسمي والاعلان عنة في مكان ظاهر وتم التأكد من التزام جميع محلات السوبر ماركت بالسعر الرسمي. وتم تشكيل غرفة عمليات مستمره المتابعة بمديرية تموين الغربية وتحقيق الشكاوى فورا