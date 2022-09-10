شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه بالقرنـة الجديدة اليوم لأعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تقرر انقطاع المياه في مناطق "القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح – السيول"، وذلك اليوم السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك وفق بيان هندسة كهرباء القرنة لإجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، مما يؤدى إلى توقف محطات الرفع بالقرنة الجديدة في ذلك التوقيت.

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 من هاتف والأرقام التالية:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها أو فى أى حالات الطوارئ.

وفى نفس السياق شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إنعقاد اللجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه للشركة، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية، المهندس هاني أبو الحجاج مدير هندسة حماية النيل، والمهندس محمد حسين علي مدير هندسة الري بالاقصر، والكيميائي أحمد السعدي أحمد جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة، وطه فهمي مديرية الشئون الصحية، وأعضاء اللجنة من قطاعات الشركة المختلفة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد بالشركة.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى، أهمية خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، حيث هي الأداة الأولى لتقييم المخاطر وإدارتها والتحكم فيها بغرض أمن وسلامة تداول الصرف الصحي بحيث تغطي نظام الصرف بدءاً من تجميع الصرف الصحي، وحتى إعادة إستخدام السيب النهائي والحماة، ليعتبر كل هذا ضمن رؤية مصر 2030 التي تهتم بمصادر المياه حيث أنها قلب التنمية المستدامة وضرورتها للتنمية الاقتصادية والطاقة وإنتاج الغذاء.