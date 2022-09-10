رفع آثار الشجرة الواقعة بمركز منوف في المنوفية وإعادة فتح الطريق

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع الشجرة والعامود الواقعين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وإعادة فتح الطريق أمام الماره حيث تم استدعاء مسئولي شركه الكهرباء فرع منوف مسئولى الحماية المدنية وجاري عمل اللازم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة التعامل التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعه العمل على حلهاوالامور الطارئة .

حيث قام رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بالتعامل الفورى مع شكوى مواطنين بشارع الجمهورية اثر سقوط عامود وشجره بشارع الجمهوريه البحري بمدينه منوف.

وأصيب سيدتين بإصابات طفيفة وذلك إثر سقوط شجرة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، والتى أدت إلى إغلاق الطريق ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من سيدتين بإصابات طفيفة وذلك إثر سقوط شجرة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، والتى أدت إلى إغلاق الطريق



أعمال رفع الشجرة