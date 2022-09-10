رئيس هيئة الطاقة المتجددة: مجمع بنيان أصبح نموذجا لمشروعات الطاقة الشمسية

محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة تعمل على مجالات الطاقة المتجددة أو الأحفورية كالغاز الطبيعي والمازوت، إضافة إلى الطاقة الكهربائية المتولدة من المياه في السد العالي وخزان أسوان، ومن طاقة الرياح في الزعفرانة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن مصر تعتمد على تنويع مصادر الطاقة لديها، حيث إن مجمع بنيان أصبح اسما دوليا ونموذجا لمشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك نقلة نوعية فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين الأخضر.

وتابع رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة لا ينتج عنها أي ملوثات للبيئة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصر تشهد ثراء من هذه الموارد وجاري العمل على تعظيم استخداماتها.