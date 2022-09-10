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رئيس الوزراء باجتماع القاهرة: الموارد الطبيعية ملك للشعوب الأفارقة.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:01 ص
رئيس الوزراء باجتماع القاهرة: الموارد الطبيعية ملك للشعوب الأفارقة.. صور فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
كتب إبراهيم قاسم

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الموارد الطبيعية ملك لشعوب الأفارقة وضمان حقوق توزيعها بشكل عادل والاستغلال الأمثل فيها لتحقيق التنمية المستدامة ومن ثمة الوصول إلى رفاهية شعوبنا.
 
ووجه تحية إعزاز وتقدير، خلال كلمته فى الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على انعقاد الاجتماع وتعزيز اواصل الصلة مع الأشقاء الأفارقة.
 
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (1)
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (1)

فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (2)
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (2)

فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (3)
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (3)

فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (4)
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (4)

فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (5)
فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية (5)
 

رئيس الوزراء المصرى

الدكتور مصطفى مدبولى

المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية



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