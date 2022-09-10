رئيس الجامعة يتفقد المرحلة الثالثة لمنشآت جامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

تفقد اليوم الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، المرحلة الثالثة من منشآت الجامعة، ورافقة في الجولة عبد الله جاد أمين عام الجامعة، وقيادات من مهندسي شركات المقاولات المنفذة للمشروع، وأعضاء المكتب الإستشاري وممثلو شركات الإنشاءات بمدينة المنصورة الجديدة، والقائمون على إنشاء مراحل الجامعة المهندس مصطفى أنس النادي مدير مشروع شركة الشمس، والسادة الاستشاريون، وذلك لمتابعة أعمال التسليم النهائي لأعمال التشطيبات والتجهيزات الأخيرة للمرحلة الثانية، وتحديد مواعيد التسليم المبدئي، للمرحلة الثالثة للجامعة استعدادًا لاستقبال الطلبة بداية العام الدراسي 2022 / 2023.

وصرح رئيس الجامعة بأنه جارٍ استلام المعامل وتجهيزها، وكذا التجهيزات الكاملة للتشغيل، والمقرر استكمال الدراسة بها خلال العام الدراسي 2023_2022 ، وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته المعامل والمدرجات والفصول الدراسية لكليات القطاع الطبي، والتي من المقرر أن تستكمل الدراسه بها في العام الدراسي القادم 23ـ 22 وقد أثنى على أداء الشركات المنفذة للإنشاءات والتشطيبات المبدئية الداخلية والخارجية، والتي تتم وفق المعايير العالمية.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقديه لمتابعة مباني كليات العلوم والهندسة، والطب والصيدلة، والأسنان خارجيًا وجاري تسليم الكليات تمهيدًا لتجهيز المعامل والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2023_2022.