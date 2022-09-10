اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 09:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"دوق ودوقة ساسكس" يشكرون الجماهير أمام قلعة وندسور.. فيديو

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:52 م
"دوق ودوقة ساسكس" يشكرون الجماهير أمام قلعة وندسور.. فيديو الأمير هاري
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خطف الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس، الأنظار لهما، بعد تبادلهما الاحاديث الجانبية مع الجماهير المتواجدة امام قلعة وندسور، الذين تجمعوا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت أول أمس.

وتداول عدد من مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو يظهر من خلاله تواجد دوق ودوقة ساسكس، امام قلعة وندسور، بعد انتهائهم من جولة مع أمير وأميرة ويلز، ليوجه الشكر للمواطنين.

وعلى جانب آخر، أعرب الأمير وليام، أمير ويلز، عن حزنه العميق لرحيل جدته، مؤكدا أنها كانت زعيمة استثنائية وأنها كانت بجانبه في أسعد وأتعس لحظات حياته.

وقال وليام، في بيان نشره عبر انستجرام: "فقد العالم يوم الخميس زعيما استثنائيا كان التزامه تجاه البلاد والعوالم والكومنولث مطلقا، سيقال الكثير في الأيام المقبلة حول معنى حكمها التاريخي"، مضيفا: "كانت بجانبي في أسعد لحظاتي وكانت بجانبي خلال أتعس أيام حياتي، كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن تشعر حقيقة الحياة بدون جراني حقًا".

الأمير هاري
الأمير هاري

 

وتابع أمير ويلز: "فقدت جدتي وبينما سأحزن على خسارتها، أشعر أيضًا بالامتنان بشكل لا يصدق، لقد استفدت من حكمة الملكة وطمأنتها في عقدي الخامس، سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي الملك بكل طريقة ممكنة".

كما أشار وليام، إلى دعم الملكة الراحلة وحبها لزوجته وأطفاله خلال العقدين الماضيين، قائلا: "لقد حصلت زوجتي على 20 عاما من التوجيه والدعم، وكان على أطفالي الثلاثة قضاء إجازات معها وخلق ذكريات تدوم طوال حياتهم،أشكرها على اللطف الذي أظهرته لي ولعائلتي وأشكرها نيابة عن جيلي على تقديم مثال للخدمة والكرامة في الحياة العامة من عصر مختلف".

 وأضاف وليامز: "جدتي قالت بشكل مشهور أن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب، كل الحزن الذي نشعر به في الأسابيع القادمة سيكون دليلًا على الحب الذي شعرنا به لملكتنا غير العادية".


دوق ساسكس

الأمير هاري

اخبار الأمير هاري

الملكة اليزابيث



الموضوعات المتعلقة

الأمير هارى أول المغادرين من بالمورال بعد رؤية الملكة إليزابيث.. فيديو وصور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:46 ص

استقبال رسمى للأمير هارى وميجان ماركل فى ألمانيا وسجادة حمراء بانتظارهما.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:25 م

الأمير هارى وميجان ماركل فى طريقهما إلى ألمانيا لافتتاح Invictus games

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:22 م

العائلة الملكية المزيفة.. محتجون يرفعون لافتات مناهضة للأمير هارى وميجان

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:41 م

الأمير هارى وزوجته ميجان يتصدران المشهد.. أحداث متلاحقة وتصريحات نارية.. حديث دوقة ساسكس لمجلة The Cut يثير الجدل.. تعرضت للانتقادات بعد مقارنة زفافها بحرية نيلسون مانديلا.. ووليام يرفض التحدث مع شقيقه

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة