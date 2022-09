"دوق ودوقة ساسكس" يشكرون الجماهير أمام قلعة وندسور.. فيديو

خطف الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس، الأنظار لهما، بعد تبادلهما الاحاديث الجانبية مع الجماهير المتواجدة امام قلعة وندسور، الذين تجمعوا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت أول أمس.

وتداول عدد من مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو يظهر من خلاله تواجد دوق ودوقة ساسكس، امام قلعة وندسور، بعد انتهائهم من جولة مع أمير وأميرة ويلز، ليوجه الشكر للمواطنين.

During an extended walkabout alongside the Prince and Princess of Wales, the Duke and Duchess of Sussex shared sympathetic words with some of the many people gathered at Windsor Castle to pay their respects. pic.twitter.com/K7zGotqtam