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حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه عقوبة من يشارك فى إيواء المهاجرين المهربين

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:00 ص
حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه عقوبة من يشارك فى إيواء المهاجرين المهربين الهجرة غير الشرعية أرشيفية
كتب محمود حسين

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حدد القانون عقوبة كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
 
وفى هذا الصدد، تنص المادة (8) فى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
 
ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
 

الهجرة غير الشرعية

الهجرة

تغليظ عقوبة

تهريب



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