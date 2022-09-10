حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل توزيعهم فى عين شمس 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدتى مباحث قسمى شرطة – عين شمس" بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – مبالغ مالية - هاتف محـمـــول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنيـــة").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.