اليوم السابع
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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل توزيعهم فى عين شمس 4 أيام

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:27 ص
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل توزيعهم فى عين شمس 4 أيام كلابش، ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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 أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدتى مباحث قسمى شرطة  – عين شمس" بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – مبالغ مالية - هاتف محـمـــول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنيـــة").
 
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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