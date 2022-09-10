جمال العمارة الفاطمية..مدير المشروعات يكشف تفاصيل تطوير شارع الأشراف بالخليفة

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس أحمد إبراهيم مدير المشروعات ومسؤول تطوير شارع الأشراف بحي الخليفة، إن شارع الأشراف، يربط مسار آل البيت، يبدأ من مسجد السيدة نفيسة، ثم السيدة رقية، ثم السيدة سكينة، ويحتوي على جمال العمارة الفاطمية والأيوبية.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، في قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يحتوي على قبة الأشرف خليل وقبة فاطمة خاتون وقبة شجرة الدر، ومقام سيدي محمد بن سيرين مفسر الأحلام، كما يحتوي مسجد السيدة رقية ومقام السيدة عبكة ومقام سيدي علي الجعفري، ومسجد سيدي محمد الأنور.

وأشار إلى أن الشارع كان يعاني من فترة طويلة من مشكلة الصرف الصحي وتلف البنية التحتية، وتم رفع كفاءتها بالنسبة للصرف الصحي بالدفع النفقي لماسورة بقطر 600، والشارع كان يعاني تردي الأضرحة ومساجد آل البيت، مؤكدا أنه تم تدشين المشروع لرفع كفاءة العقارات المطلة على الشارع واستعادة المظهر الحضاري للشارع وتم انتداب استشاري متخصص في تطوير القاهرة التاريخية لوضع التصور.