تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز الاستثمار القومي بالمنطقة الصناعية في جمصة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، بمتابعة أعمال اللجنة المشتركة من المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لعقد لقاءات مع المستثمرين المتعثرين أصحاب المصانع بالمنطقة، والمرور على مصانع المنطقة لبحث أسباب تعثر بعض المصانع وتوقفها عن التشغيل، وضرورة العمل الجاد لفحص الشكاوى الخاصة بهم، إضافة لمنحهم مهل لتوفيق أوضاعهم وتوفير سبل الدعم لهم وسماع مقترحاتهم الهادفة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة، وذلك لتحقيق خطة الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية، لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الدقهلية.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، أن أعمال اللجنة المشتركة من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، استمرت فى مباشرة اعمالها على مدار ما يزيد عن 4 أسابيع، حيث تم المرور على مصانع المنطقة وعقد اللقاءات المباشرة مع اصحاب المصانع والمستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم للعمل على تحقيقها وحل مشكلاتهم، وفقا للإمكانيات المتاحة والقوانين والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الصناعية.

وأكد "مختار" أن الدولة ومن خلال أجهزة المحافظة التنفيذية، حريصة على تقديم كل الدعم للسادة المستثمرين، والعمل الجاد لحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى، وخلق فرص عمل جديدة، لدفع عجلة الإنتاج ولجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، التى تستهدف فى النهاية تحقيق التنمية الشاملة.