انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على أحد الطرق في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة عدد من مستقلي السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لنجدة الجيزة، بانقلاب سيارة على طريق في منشاة القناطر، صباح اليوم، وذكر شهود عيان أن السيارة ربع نقل، محملة بعدد من العمال، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها.

وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من مستقلي السيارة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.