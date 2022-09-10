انعقاد جلسة محاكاة مجلس النواب لبرلمان طلائع الحامول.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد قصر ثقافة الحامول انعقاد نموذج جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع الحامول، لتدريب أعضاء برلمان الطلائع بالحامول، على أدوات الرقابة البرلمانية، بقصر ثقافة الحامول، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب .

حضر الجلسة عصام القصيف، رئيس مجلس المدينة، محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، مجدي التهامي، مدير إدارة شباب الحامول، نائب مدير إدارة التربية والتعليم، مدير قصر الثقافة، رؤساء القرى، وعدد من القيادات التنفيذية .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع وتقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم.

بدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وتقديم طلبات الإحاطة وطرح الأسئلة مع تأكد اعتذار مقدم من عضو واحد، وقدم الأعضاء طلبات الإحاطة لرئيس مركز ومدينة الحامول، بشأن انتشار القمامة ونقص عدد الصناديق وعدم وجود مرافق حيوية بإسكان الشباب بالقليعة، كما قدم طلب إحاطة أيضاً بخصوص إعادة رصف الشوارع الحيوية بمدينة الحامول، كشارع الكنيسة، كما طرح البرلمانين الصغار الأسئلة عن موعد البدء في مبادرة حياة كريمة بقرى الحامول، وعن تأخر إنشاء متنزه للعائلات بالحامول.



اعضاء البرلمان



الحضور في جلسة البرلمان