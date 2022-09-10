المشدد 5 سنوات لسائق توك توك قتل عاطل تعرض لزوجته بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7717 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1234 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سيد م إ"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليه "أحمد ع ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل سلاح أبيض "سكين"، من مسكنه وسدد له طعنة قسية استقرت بموطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة، بأن المجني عليه قام بالتعرض ومضايقة زوجة المتهم وعلى إثر علم الأخير بذلك توجه لمعاتبة أهلية المجني عليه وانصرف وعقب علم الأخير بذلك توجه إلى مسكن المتهم وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام المتهم بإحضار سلاح أبيض "سكين" من منزله وقام بطعن المجنى عليه وأحدث إصابته والتي أودت بحياته.