المشدد 4 سنوات لعاطل بتهمة حيازة وترويج الهيروين فى المطرية

عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 4 سنوات، بتهمة ترويج مخدر الهيروين والأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية فى المنطقة، حيث ااشتبهوا في أحد الاسخاص وبالتقرب منه حاول الهرب وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من الهيروين المخدر واقراص من الترمادول، ومطواه، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وباستخدام المقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف وإحراز مخدر الترمادول بقصد الإتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد.