اليوم السابع
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اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "نفر"

السبت، 10 سبتمبر 2022 06:41 م
اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "نفر" علامة نفر
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان  "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
 
 

علامة نفر

 
تُمثل هذه العلامة القصبة الهوائية مع القلب، ومعناها الجمال، والسعادة. 
 
وُردت في عدة كلمات، أشهرها اسم الملكة "نفرتيتي" ويعني اسمها الجميلة آتية، والملكة "نفرتاري" ويعني اسمها جميلة الجميلات. 
 
كما أن كلمة "نفر" تعنى "فرد"، وهو لفظ يستخدم حتى يومنا هذا بنفس المعنى.
 
 
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

نشأة علم المصريات



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