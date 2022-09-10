اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 10:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى

"الضرائب" تطالب الممولين بالبدء فى تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:13 ص
"الضرائب" تطالب الممولين بالبدء فى تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالانضمام  للمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تبدأ إعتباراً من 1/10/2022 ، وذلك وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (345 ) لسنة 2022 ، البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم علي منصة نقاط البيع ، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم قبل  15 /9  / 2022.
 
وأشار "مختار توفيق " أن قيام ممولى المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بتسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن التزامهم بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/ 10/ 2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

الايصال الاليكتروني

منظومة السداد الاليكتروني

مصلحه الضرائب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة