"الضرائب" تطالب الممولين بالبدء فى تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم

كتب - أحمد يعقوب

طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تبدأ إعتباراً من 1/10/2022 ، وذلك وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (345 ) لسنة 2022 ، البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم علي منصة نقاط البيع ، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم قبل 15 /9 / 2022.

وأشار "مختار توفيق " أن قيام ممولى المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بتسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن التزامهم بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/ 10/ 2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.