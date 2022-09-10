السجن 5 سنوات لعامل لسرقته سائق بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير المحكمة عادل عزت، بالسجن 5 سنوات للمتهم " إ.ج.ب" عامل بمغسلة ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامه بسرقة المجني عليه " ب.ال.ص " بالإكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 15742 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول ،يفيد ببلاغ من المجني عليه ،بقيام المتهم بسرقتة تحت تهديد السلاح بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أنه حال قيادة المجني عليه " ب.ال.ص." سائق سيارته الأجرة ، وعند نزول جميع الركاب من السيارة، فؤجي بالمتهم " إ.ج.ب" عامل بمغسلة بإشهار سلاح أبيض سكين مهددا إياه ، وأصابة في يده وأستولي منه علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي وساعة يد، وعند فراره استغاث السائق بالاهالي ،وتمكنوا من ضبط، وطلبوا الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.