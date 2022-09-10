اليوم السابع
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الزراعة: استلام مصانع الأعلاف للذرة الأصفر تفعيلا لمنظومة "التعاقدية"

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:57 م
الزراعة: استلام مصانع الأعلاف للذرة الأصفر تفعيلا لمنظومة "التعاقدية" استلام مصانع الاعلاف للذرة الاصفر
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قيام مصانع وشركات الاعلاف واتحاد منتجي الدواجن بشراء واستلام محصول الذرة الأصفر من المزارعين في منطقة النوبارية بسعر 8700 جنية للطن بدون تكاليف النقل .
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى تفعيلا لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ‏في محصول الذرة لاول مرة ‏والتى اتفقت عليها وزارة الزراعة مع اتحاد منتجي الدواجن وبعض مصانع الأعلاف وكبار المنتجين وتتويجا للاجتماعات التي عقدها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار متابعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
 
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن قبل موسم زراعة الذرة وذلك للاتفاق على شراء المحصول من المزراعين بأسعار مجزية تشجيعا لهم وانتهت تلك الاجتماعات إلى انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام نظرا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف بحد أدنى 6 ألاف جنية كسعر ضمان على أن يستفيد المزارع بالحصول على السعر الاعلى وقت بيع المحصول وهذا ما حدث بالفعل حيث وصل سعر بيع الطن إلى أكثر  من 9 آلاف جنيها في بعض المناطق وطبقا لدرجة جودته وبدون تكاليف النقل التي يتحملها المشترى.
 
‏وتسعى وزارة الزراعة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الاستيراتيجية والتي تضمن للفلاحين تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية تسهم في رفع مستوى معيشتهم كما تشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد ضمان تسويقها من خلال منظومة الزراعات التعاقدية التي أصبحت تشمل العديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والقطن والأرز والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم.
 

الزراعة

الزراعة التعاقدية

الذرة

وزارة الزراعة



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