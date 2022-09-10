اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الروسي مهنئا الملك تشارلز: أتمنى لك النجاح والصحة الجيدة

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:21 م
الرئيس الروسي مهنئا الملك تشارلز: أتمنى لك النجاح والصحة الجيدة بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة.

وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش، أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وكل الخير".

أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا، واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وتلا ووقع قسماً.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.

 


روسيا

بوتين

تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III



الموضوعات المتعلقة

بأمر تشارلز.. لهذا السبب لم تحضر ميجان ماركل إلى بالمورال لرؤية الملكة المحتضرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:00 م

تشارلز الثالث خلفا لـ"إليزابيث الثانية".. مجلس الانضمام ينصبه ملكا على بريطانيا ويتخذ 8 قرارات.. الملك الجديد يتعهد بالتمسك بالدستور والقوانين ومبادئ السلام وتقاليد البلاد.. ويوقع أول 3 قرارات رسمية

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:30 م

المدفعية البريطانية تطلق 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:13 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. مجلس الانضمام يوقع على تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.. الجزائر تؤكد استعدادها لاستضافة قمة تجمع شمل العرب.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة