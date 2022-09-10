الرئيس الروسي مهنئا الملك تشارلز: أتمنى لك النجاح والصحة الجيدة

كتب عبد الوهاب الجندى

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة.

وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش، أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وكل الخير ".

أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا، واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وتلا ووقع قسماً.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.