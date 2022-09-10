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الداخلية تضبط 110 طن أغذية حجبها التجار عن الأسواق

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:15 ص
الداخلية تضبط 110 طن أغذية حجبها التجار عن الأسواق مخزن سلع غذائية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (444) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (110) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (43) طن  وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (67) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (703) قضية من بينها (125) قضية "خبز ناقص الوزن" و (120)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وزارة الداخلية

قضية تموينية

مواد غذائية

أخبار الحوادث

قضايا التموين



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