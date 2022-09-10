وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية، في بيان، أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوى أجرى اتصالا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظا على أمن المدينة وأبنائها، وذلك على إثر عملية السطو المسلح التي حصلت مساء اليوم في مدينة طرابلس والتي سقط ضحيتها أربعة قتلى.

وشدد مولوي على ضرورة حفظ الأمن والنظام، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة.