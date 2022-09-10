التعاون الدولى: برنامج "نُوَفِّي" مصاغ وفق أولويات الدولة لتحقيق أهداف 2030

كتبت أسماء أمين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، يعد نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لمناقشة محورى الغذاء والمياه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى اختتم أعماله أمس الجمعة. شارك فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور كيفن كايروكى، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقيا، والدكتور كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، والدكتور هشام جعفر، رئيس قطاع التعاون الدولى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وعبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وميشيل نجيسان كبير مسؤولى المياه والصرف الصحى فى البنك التنمية الإفريقى، والسيد محمد عبد القادر، المدير القطرى لإيفاد فى مصر، وأدارت المائدة المستديرة دينا صالح. - المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد). ورحبت رانيا المشاط بالحضور الكبير لشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمائدة التى ركزت بشكل أساسى على الأمن الغذائى والمائى بعد أن ركزت المائدة المستديرة الأولى فى المؤتمر على محور الطاقة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتم خلالها استعراض خطط مصر المتعلقة بالطاقة.

أضافت أن برنامج "نُوَفِّي" تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفنى والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء فى مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن التعهدات بالتمويل كثيرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية من أجل ذلك استهدف المنتدى مناقشة سبل تحويل التعهدات إلى مشروعات حقيقية استعدادًا لمؤتمر المناخ "COP27"، مشيرة إلى أن مصر تستهدف من خلال "نُوَفِّي" تنفيذ أهدافها الوطنية وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وقالت إن البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD يعد شريكا أساسيا لمصر فى تنفيذ مشروعات الطاقة كما أن بنك التنمية الأفريقى AFDB شريك مهم فى قطاع المياه مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقى للتنمية 2022-2026 خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF 2022 فى نسخته الثانية خير دليل على متانة العلاقات بين الجانبين.

وأثنت على الجهود المبذولة بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروعات تعزز الاستدامة الزراعية والصمود أمام التغيرات المناخية فى مختلف المحافظات، واختتمت كلمتها قائلة: "هيا نُوفّى معًا ونتحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ."

من جهتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة الاستمرار فى التضامن الجمعى حتى نصل سويا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 فى نوفمبر القادم، ونحقق نتائج بناءة، مشيرة إلى مجموعة من الرسائل فى هذه الجلسة الهامة، التى تناقش التحديات المتعلقة بالمياه والغذاء، التى ستساعد فى طريقنا لإعداد المسار لتمويل هذا الجزء.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ COP27 تدرك أهمية التكيف، وتابعت باهتمام التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC الذى أظهر أن حوالى 3.5 مليار نسمة تعيش فى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وعلاقة هذا بهدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة الحرارة، مما جعل مصر ترى أهمية التعاون مع الشركاء فى مسارها فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وحزمة المشروعات ذات الأولوية، فالعبرة ليست بتقديم اولوياتنا الوطنية من خلال منصة وطنية وبرنامج وطنى مثل نوفى، لكن تنظر ننظر الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ بإعطاء حلول لتغير المناخ، بحيث يكون مؤتمر متكامل وشامل يقوم على البعد الإنسانى.