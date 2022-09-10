اليوم السابع
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التحقيقات: لص الشقق فى مدينة نصر نفذ 3 جرائم سابقة بأسلوب التسلق

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:00 ص
التحقيقات: لص الشقق فى مدينة نصر نفذ 3 جرائم سابقة بأسلوب التسلق سرقة _أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهم بسرقة الشقق السكنية فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة، أقر بارتكابه 3 جرائم سابقة بأسلوب التسلق. 
 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه، واتهم فى ذلك شقيق حارس العقار.
 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه فى شراء دراجة نارية وهاتفى محمول وبعض المتطلبات الشخصية..وتم بارشاده ضبط هاتفى المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

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