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الأوقاف تستعد للانتقال التدريجى لمقر العاصمة الإدراية الأسبوع الجاري

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:00 ص
الأوقاف تستعد للانتقال التدريجى لمقر العاصمة الإدراية الأسبوع الجاري وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تستعد وزارة الأوقاف، للانتقال التدريجي، لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الجارى، حيث من المقرر أن تنتقل بعض الإدارات للمقر الجديد مثل:"الشئون الإدارية، ونظم المعلومات، وبعض الإدارات الأخرى بصفة نهائية وكاملة لمبنى الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية".

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتطورات الهائلة، وسرعة تقدم الأعمال التي تمت في المبنى الجديد لوزارة الأوقاف وفي كل مكان فى العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا ، ولا ينكره إلا جاحد .

وأكد وزير، في تصريحات سابقة، أن وزارة الأوقاف تخطو خطوات جادة نحو عالم الرقمنة استعدادًا للنقل إلى العاصمة فى مختلف المجالات الإدارية والعلمية، وتستعد بكل جدية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل كوادرها الإدارية بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث يتم تدريب الأئمة والواعظات والإداريين على أحدث برامج الحاسب الآلى، حيث بلغ عدد الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى (ICDL) من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر حتى الآن (747) خريجًا ما بين إمام وواعظة وإدارى .

وأوضح جمعة، أنه على مستوى المديريات الإقليمية تم تنفيذ (70) دورة فى السوشيال ميديا والفضاء الإلكترونى لـ 33447 إمامًا وإداريًّا نظريًّا وتطبيقيًّا من خلال الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى للتعريف بأهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى؛ مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.


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