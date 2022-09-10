إصابة فلاح ببتر في يده أثناء عمله بماكينة قش الأرز بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم إصابة فلاح في العقد الخامس من عمره ببتر بيده، عقب جذب يده داخل ماكينة قش الأرز، وذلك أثناء العمل عليها وتم نقله إلى طوارئ طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد باستقبال "محمد. ا. ش" 52 سنة فلاح ومقيم بقرية شوبر بدائرة مركز طنطا ومصاب بتهتك في أحد اليدين آثر تعرضه لحادث أثناء العمل على ماكينة درس الأرز، علي الفور تم إجراء الفحص الطبي والمعاينة على المصاب، وتبين جروح متهتكة بالذراع الأيمن، وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاءه العلاج اللازم، وجاري العرض على أخصائي جراحة الأوعية الدموية لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.