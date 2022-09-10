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إصابة سيدتين فى سقوط شجرة بمدينة منوف بالمنوفية

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:55 ص
إصابة سيدتين فى سقوط شجرة بمدينة منوف بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب سيدتين بإصابات طفيفة، وذلك إثر سقوط شجرة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، والتى أدت إلى إغلاق الطريق ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من سيدتين بإصابات طفيفة ، وذلك إثر سقوط شجرة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، والتى أدت إلى إغلاق الطريق ، على الفور إنتقلت سيارتى إسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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