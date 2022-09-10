إزالة 22 حالة تعد مخالف مع بدء أعمال المرحلة الثانية في الدقهلية

شهدت اليوم محافظة الدقهلية، بدء أعمال المرحلة الثانية لحملات الموجة 20 لإزالة، التعديات على أراضى الدولة، بنطاق محافظة الدقهلية والتى تمتد حتى 27 أكتوبر القادم، حيث تم إزالة 22 حالة تعد بمساحة 643 مترا مربعا، فى اليوم الأول لأعمال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة، تابعة لولاية الثروة السمكية، بمركز ومدينة المطرية.

وأشار محافظ الدقهلية أن هناك جهود مكثفة ومتابعة مستمرة لأعمال الإزالات للتعديات، فى اطار الموجه 20 الجارى تنفيذها حتى نهاية اكتوبر القادم، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

وتسلم محافظ الدقهلية، التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، وكلف " مختار" رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى، عن أى حالات تعدى جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات، خلال الموجة المشار إليها من خلال الادارة العامة، للأملاك بديوان عام المحافظة، لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة، وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.