أوعي تزعج جارك.. عقوبات حددها القانون للحفاظ على حقوق الجيران (تعرف عليها)

إزعاج الجار مشكلة يومية تحدث بشكل متكرر، واهتم القانون بالحفاظ على حقوق الجميع، وضمن حرية الناس فى الشعور بالأمان، وعدم الإزعاج لذلك ضم بين مواده، عقوبات للمتهمين بارتكاب مخالفات متعلقة بالراحة العمومية للمواطنين، أو إصدار ضجيج ولغط فى ساعات متأخرة من الليل.

فشرح القانون من خلال، المادة 379 من قانون العقوبات، عقوبة الغرامة على كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية.

* من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

* من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

* من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

* من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.