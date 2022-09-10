أمير الكويت يهنئ تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكًا

إيمان حنا

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة إعتلاء العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة متمنيا سموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة وتعزيز المكانة المرموقة والدور الرائد على المستوى الدولي للمملكة المتحدة الصديقة والتي أرست دعائمه الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وعبر عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين في إطار ما يجمعهما من تفاهم وتواصل وتعاون وحرص مشترك على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويخدم مصالحهما متمنيا سموه له وللأسرة المالكة بوافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.