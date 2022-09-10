أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتقديم تسهيلات فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم كافة التسهيلات لإسراع تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس "سكاتك".. ويؤكد: قطاع الطاقة الخضراء يحظى بدعم غير مسبوق
رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكترونى بشرم الشيخ
إنطلاق فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني
اطلقت اليوم فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وأيضًا للبت فى الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان.
رئيس الوزراء: الحفاظ على موارد أفريقيا التزام وواجب على جميع دول القارة
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع الدول الأفريقية فى عالم يموج باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض التعاون المشترك.
أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1114 جنيها
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام جلسات التداول الأسبوعي، تحرك ملحوظ بحوالي 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب ارتفاع من 1110 جنيها إلى 1114 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب.
مصر تحقق الذهبية الخامسة فى بطولة العالم للخماسي الحديث بإيطاليا
"مجلس الانضمام" يوقع على تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة
وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة البريطانيين.
الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين خلال 3 أشهر
الملك تشارلز بعد توليه الحكم: خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية
قال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والملكة قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم".
التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط.. اعرف قيمة كل دفعة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم قطارين بكرواتيا
أعلن رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش"، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن متوقف بالقرب من مدينة "نوفسكا" التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة "زغرب".
وائل غنيم يعلن عودته لمصر فى زيارة عائلية: سعيد بالتواجد وسط أهلى وأصدقائى
أعلن وائل غنيم، عن عودته إلى مصر، صباح اليوم السبت، في زيارة عائلية لأسرته، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط عائلته وأصدقائه.
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