‫ المركزى لمتبقيات المبيدات "QCAP "والمختبر يوقعان مذكرة تعاون فى تحليل ملوثات الأغذية

كتبت أسماء نصار

وقع المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية "QCAP" يمثله الدكتورة هند عبد اللاه- مدير معمل كيوكاب، ومعامل المختبر بروتوكول تعاون بين الطرفين للتعاون في تحليل ملوثات الأغذية بمقر المعمل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال التعاون مع الكيانات التي تعمل في نفس المجال والتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين.

وقد اتفق الطرفان على تفعيل بنود البروتوكول فور توقعيه بما يخدم العاملين في مجال سلامة الغذاء وبما يسهم في تنمية الإقتصاد القومي للدولة.

وأعلنت عبد اللاه أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع كما أشارت إلى أن توجيهات القيادة السياسية نحو التعاون مع القطاع الخاص في كل المجالات تقوم بتنفيذه وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للمساهمة في تنفيذ أهداف الدولة في التنمية المستدامة.