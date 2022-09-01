نائب محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس إدارة التعاون الزراعى زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مديرتي الزراعة والطب البيطرى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالوقوف على الوضع القائم بالقطاعين، والعمل على دعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف والمعوقات، لاسيما وأن القطاعين من القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين الأساسية.

وعقد نائب المحافظ اجتماعا موسعا بقيادات الزراعة والطب البيطري، في حضور: الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، والمهندس عماد جنجن وكيل الوزارة، والدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطري، والمهندس مصطفى راشد مدير الشئون الزراعية ، ومديري الإدارات الزراعية والإدارات المختصة بالمدريتين " الزراعة – الطب البيطري " ( الإرشاد الزراعي ، والإنتاج الحيواني ، والشئون الزراعية ...)

وخلال الاجتماع تم التأكيد على وحدة القطاع الزراعي بكافة مكوناته ( الزراعي – الطب البيطري ) ، والتوجيه بالعمل المشترك، خاصة في مجالات الإرشاد الزراعي والإرشاد البيطري، والتعاون البناء في توفير الحلول والبدائل المناسبة للمشكلات التي تواجه المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية، وذلك من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وبهدف زيادة الإنتاجية واستعادة ثقة متلقي الخدمة الزراعية أو البيطرية المقدمة من القطاعين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات التي تهدف توحيد الرؤى والجهود لتحقيق أفضل إنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والدفع بخطط التنمية التي تتضمنها رؤية التنمية 2030 ، والاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020 وتشمل 6 قطاعات اقتصادية في مقدمتها تنمية قطاع الزراعة بكافة مكوناته.

كما قام نائب المحافظ بتفقد مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري ، والذي يعد صرحا ومقوما تنمويا هاما ، لاسيما وأنه يعد الثاني على مستوى الجمهورية في انتاج والتلقيح الصناعي،ضمن خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال تحسين السلالات وتم استعراض أهم المعوقات اليت قد تواجه تطور الأداء بالمركز ، وتعظيم دوره في دعم الثروة الحيوانية ، وذلك من خلال دعم مكوناته وتطويرها وصيانة بعضها بشكل دوري يضمن استمرار الإنجاز بالمعدلات المطلوبة ، فضلا عن زيادة الإنتاجية به.