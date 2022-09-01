وقالت ماتفينكو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إنه: "ليس هناك أي شك في أنه سيكون لدينا ما يكفي من الموارد للنصر، ليست الموارد المادية فحسب، بل والموارد الفكرية والمعنوية.. الآن، بعد 6 أشهر، نرى بشكل واضح مدى خطورة التهديد الذي كان يلوح على بلادنا، وأن القرار حول إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة تم اتخاذه في الوقت المناسب".

وأضافت :" نواجه في ساحة المعركة بالفعل ليس فقط القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب النازية، بل والغرب الجماعي وحلف الناتو".

وتابعت المسؤولة الروسية: "ستؤثر نتيجة العملية ليس على وجود بلادنا كدولة موحدة وذات سيادة وقوية فحسب، بل وعلى شكل العالم بعد انتهائها، وعلى مواصلة تحركه في اتجاه العالم المتعدد الأقطاب وتأكيد مبادئ المساواة والتعاون والعدالة في العلاقات الدولية".

وأشارت ماتفيينكو إلى أن القوات المسلحة الروسية مزودة بأحدث الأسلحة والمعدات، فيما ينفذ العسكريون الروسي مهامهم بشكل إنساني.

من ناحية أخرى، تنطلق المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022" شرقي روسيا، ابتداء من اليوم، في مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، من بينها الصين والهند.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس - إلى أن المناورات ستستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، ويشارك فيها عسكريون من 14 دولة، بما فيها الجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان والصين وغيرها.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول يونس بيك يفكوروف، إن "التدريبات ضمن تحالف من الدول تساعد في بلورة مفهوم موحد لتنظيم تدريب القوات، وإدارتها والتعامل بينها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وهي تعزز الصداقة بين عسكريينا".

وبين الأهداف الرئيسية للمناورات تطوير خبرات القادة والمقرات على صعيد إدارة مجموعات مختلطة لأصناف القوات، وقوات التحالف أثناء التصدي لعدوان مفترض على المحور الشرقي، وزيادة مستوى التكامل والتعامل بين مجموعات القوات ضمن تحالف أثناء تنفيذ مهام مشتركة لحفظ السلام وحماية المصالح وضمان الأمن في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين - خلال إيجاز صحفي للملحقين العسكريين الأجانب - أن المناورات تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وليست موجهة ضد أي دولة أو أحلاف عسكرية.

وأضاف فومين أن "أولوية التدريبات... العمل على سيناريوهات عمليات القوات المسلحة لضمان أمن روسيا وحلفائها في منطقة مسؤوليات المنطقة العسكرية الشرقية"، مشيرا إلى أن القوات المشاركة فيها ستعود إلى أماكن تمركزها الدائم قبل نهاية سبتمبر.

وستتدرب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في 7 ميادين على تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، فيما تجرى المناورات بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

وفي سياق آخر،بدأت شركات الطيران الروسية العمل بمرسوم حكومي، يسمح لمضيفي الطيران باستخدام قيود وأحزمة بلاستيكية ضد المشاغبين الجويين اعتبارا من اليوم.

وعلى صعيد آخر، أفاد القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي بإطلاق برنامج جديد لدعم مستخدمي الشبكة وتمكينهم من تحقيق أرباح مادية عبر المحتوى الذي ينشرونه على الشبكة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المواقع التابعة للشبكة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، فإن "برنامج الدعم الجديد سيشمل أصحاب ومؤسسي المجموعات وصناع المحتوى على الشبكة، إذ سيتمكن صاحب المجموعة من الحصول على عائدات مادية مقابل الفيديوهات والإعلانات التي تظهر على مجموعته".

وتطلق الشبكة كل فترة برامج جديدة لدعم المستخدمين ومساعدتهم على تحقيق العائدات المادية، كما يعمل القائمون عليها باستمرار لإضافة ميزات جديدة تجعل استعمال الإنترنت أكثر فائدة للمستخدمين.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة