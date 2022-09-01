ماذا تعرف عن الإصابة باضطراب تلف الأعصاب السكرى؟

كتب - حسام الشقويرى

الضمور السكرى هو شكل نادر من الاعتلال العصبى السكرى، أو تلف الأعصاب، وهذه المضاعفات نادرة، تؤثر فقط على نحو 1% من البالغين المصابين بداء السكرى، وهو أقل شيوعًا لدى المصابين بداء السكرى من النوع الأول، ومن المرجح أيضًا أن يؤثر على الرجال، وتسبب هذه المضاعفات المرتبطة بالسكرى ألمًا وهزالًا للعضلات فى الوركين والفخذين والأرداف والساقين، وفى بعض الأحيان، قد يؤثر أيضًا على الصدر والبطن، وفقا لما نشره موقع healthline.

كيف يختلف الضمور عن الاعتلال العصبى؟

يعد الاعتلال العصبى السكرى النموذجى أكثر شيوعًا، ومع ذلك فإن الضمور السكرى ليس شائعًا، كما أنه يؤثر على منطقة أوسع بكثير من الجسم ولا يسبب عادة فقدان الوزن، وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن هذا النوع من الاعتلال العصبى يؤثر حتى على الأشخاص المصابين بداء السكرى الذى يتم التحكم فيه جيدًا، وهذا يختلف عن الاعتلال العصبى المرتبط بمرض السكرى، والذى يحدث غالبًا بسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم على المدى الطويل، وكلتا الحالتين لديها القدرة على التسبب فى عدم الراحة ونتائج صحية خطيرة.

وتشمل أعراض ضمور السكرى ما يلى:

ألم وتنميل في المناطق المصابة

آلام في المعدة

فقدان الوزن

ضعف في العضلات مع مرور الوقت (هزال العضلات).

صعوبة الوقوف في نهاية المطاف

تدلي القدم هو أحد أعراض ضمور القدم السكري

وقد يصاب الأشخاص المصابون بالضمور السكرى أيضًا بتدلى القدم (أو سقوط القدم)، حيث يجر الجزء الأمامي من القدم على الأرض عند المشي بسبب مشاكل الأعصاب في الساقين، ويمكن أن تتطور الحالة إلى الجانب الآخر من الجسم أيضًا.

علاج ضمور السكرى

في حين أن الضمور السكري لا يتطلب عادة العلاج، إلا أن بعض التدخلات قد تساعد في تخفيف الأعراض المؤلمة وغير المريحة من خلال :

تحسين نسبة السكر في الدم ومراقبة إدارة مرض السكري عن كثب والعمل مع فريق رعاية مرض السكري إذا شعرت أنك بحاجة إلى تغيير أو تعديل أدوية السكري التي تتناولها ، أو ترغب في تغيير نظامك الغذائي ، أو ترغب في إضافة المزيد من التمارين إلى روتينك، وتناول أدوية مثل الجابابنتين والبريجابالين لتخفيف الآلام قد تساعد هذه الأدوية الموصوفة في تقليل آلام الأعصاب طويلة الأمد، ويمكن أن يكون تخفيف الآلام الذى لا يحتاج إلى وصفة طبية خيارًا أيضًا، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، وقد تساعد مضادات الاكتئاب في تخفيف الآلام أيضًا، وبالتناوب مع كمادات الثلج أو ضمادات التدفئة قد تخفف هذه العملية الألم مؤقتًا، و ينصح أيضًا بحمامات الملح الإنجليزي.

هل يمكنك علاج الضمور السكرى بالعلاج الطبيعى؟

يمكن أن يكون العلاج الطبيعى أساسيًا فى مساعدة الأشخاص على الحفاظ على العضلات التى أضعفت وتضررت بسبب ضمور السكرى وتحسينها.