فى 7 خطوات.. "الصحة" توضح طرق الوقاية من الأمراض غير السارية

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة عن 7 نصائح هامة تحمى من الإصابة بالأمراض غير السارية"أمراض القلب والرئة، الـسـرطـان، مـرض السـكـر، السكتة الدماغيـة" وهي:

1 - التزم بتعليمات الطبيب المعالج

2- مـارس الـريـاضـة بـانـتـظـام

3 - تلقى اللقاحات المضادة للأمراض

4- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات

5- امتنع عن التدخين بكل أنواعه

6 - احـذر شـرب الـكـحـولـيـات

7- ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية.

وأشار إلى أن مبادرات الصحة العامة متواجدة بالمراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وشدد على أن الكـشـف والـعـلاج بالـمـجـان.

يذكر أن الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفيات حـول العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.