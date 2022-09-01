فرقة "القرود" البريطانية تقاضى "FBI" بشأن ملف سرى.. "تايمز" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قرر آخر عضو بقي على قيد الحياة من فرقة "Monkees" الغنائية في بريطانيا مقاضاة مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ملف سري يعتقد أن الوكالة الأمريكية تحتجزه يخص زملائه السابقين في الفرقة، وفقا لصحيفة التايمز.

ورفع ميكي دولينز البالغ من العمر 77 عام الذي كان الرجل الرئيسي في الفرقة البريطانية الأمريكية الشهيرة في الستينات دعوى قضائية من خلال محاميه مارك زيد ، المتخصص في حرية المعلومات والذي قال أن الأمر سيكون "ممتعًا".

وقال زيد إنه التقى مع دولينز، من خلال أصدقاء مشتركين واقترح عليه الأمر قائلا: "قد يكون من الممتع معرفة ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه ملف عنه أو عن زملائه السابقين في الفرقة"، وبعد ذلك بوقت قصير، علم زيد أن مثل هذا الملف موجود بالفعل ، وأنه تم إصدار مقتطف من سبع صفحات منقوصًا في عام 2011.

ويشير غلاف ملف FBI الموجود على موقع الوكالة بشكل خاطئ إلى فرقة "القرود"، وتقدم الوثائق القليل من القرائن حول سبب اهتمام الفرقة للعملاء الفيدراليين، بخلاف ما كان وقت حرب فيتنام، حيث كانت الحكومة حساسة تجاه انتقادات الممثلين البارزين في هوليوود وموسيقيي البوب.

وفي قسم بعنوان "أنشطة إضافية تندد بالسياسة الأمريكية في حرب فيتنام" ، يتم حجب صفحة كاملة تقريبًا، لكن الملف يصف فرقة Monkees بأنها فرقة "ناجحة جدًا" تضم "أربعة شبان يرتدون ملابس" من نوع Beatnik "... موجهون أساسًا إلى سوق المراهقين".

خلال حفل Monkees ، تقول الرسالة ، "تم تصوير رسائل مموهة على الشاشة والتي ، في رأي" عميل تم حذف اسمه "تشكل ابتكارات يسارية ذات طبيعة سياسية بما في ذلك لقطات فيديو لـ" رسائل مناهضة للولايات المتحدة " على الحرب في فيتنام".

وقال زيد إنه قدم طلب في يونيو الاطلاع على ملف FBI الكامل للفرقة جنبًا إلى جنب مع أي ملفات فردية لدولينز وزملائه في الفرقة ، ديفي جونز وبيتر تورك ومايكل نسميث وأوضح انه عندما لم يتلق رد من الوكالة قرر المضي قدما في الدعوى.