فتاة تطلب الطلاق بعد عقد قرانها: خدعني وأوهمني بأننا سنعيش خارج منزل عائلته

كتب أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد عقد قرانهما، واتهمته بالغش والتدليس وخداعها وعائلتها بعد أن أوهمهم بأنه سيشتري لها سكنا خارج عقار عائلته، لتكتشف الحقيقة بعد عقد القران:" زوجي خدعني، وساومني علي تعليقه لي مقابل الموافقة والخضوع لطلبات عائلته".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق مصوغاتي ومنقولاتي وادعي أنه سلمهم لي، بخلاف تنمر عائلته علي، وتعمدهم إهانه أسرتي، والتشهير بسمعتنا، لتنتهي قصة حبي لزوجي بكارثة بعد أن قام والده بسبب والدتي والتعدي عليها بالضرب، وتحرير بلاغات متبادلة، وطلبي الطلاق".

وتابعت الزوجة:"تعرض من قبل شقيقاته بحملة تشهير في عملي، مما دفعني لطلب الطلاق، بعد أن تركني معلقة، وحررت دعوي سب وقذف ضده بسبب التهم الكيدية التي نالت من سمعتي، وحرمانه لي من حقوقي الشرعية، والاستيلاء على متعلقاتي الشخصية ومنقولاتي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.