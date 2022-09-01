اليوم السابع
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عمرو حسين قائما بأعمال وكيل كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:01 م
عمرو حسين قائما بأعمال وكيل كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1561) لسنة 2022 بقيام الدكتور هيثم عمرو محمد عمرو حسين، الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضات السنية المثبتة بكلية طب الأسنان، بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1560) لسنة 2022 بقيام الدكتور علياء عبد العزيز عبد السلام الشريف، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الأسبانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، بأعمال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023.
 
كما أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، قرار رقم (1559) لسنة 2022 بقيام  الدكتور منار عبد المعز أحمد عفيفي، الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، بأعمال عميد كلية الألسن جامعة الفيوم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023.

طب الأسنان بالفيوم

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